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Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на «Волгоград-Арене»
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Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на «Волгоград-Арене» 

ТАСС 16 минут назад
ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. билетов продано на первый тестовый матч на построенной к чемпионату мира по футболу «Волгоград-Арене» за два дня. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-аташе футбольного клуба «Ротор-Волгоград» Аркадий Глазков.
"Первый из трех тестовый матчей на «Волгоград-Арене» пройдет между волгоградским «Ротором» и приморскими клубом «Луч-Энергия» 21 апреля. Продажа билетов уже запущена. Она проходит через билетную систему клуба «Ротор». За первые два дня мы реализовали более шести тысяч билетов", — сказал Глазков.
Он отметил, что открыта продажа билетов и на второй тестовый матч между «Ротором» и самарским клубом «Крылья Советов», который пройдет 2 мая.
Согласно информации на сайте клуба «Ротор-Волгоград», цена на билеты начинается от 50 рублей в фан-сектор до 500 рублей в секторе повышенной комфортности.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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