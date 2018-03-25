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«Уфа» обыграла «Металлург» (Аша) в товарищеском матче
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«Уфа» обыграла «Металлург» (Аша) в товарищеском матче
Советский спорт
12 минут назад
Комментарии
Клуб премьер-лиги победил со счетом 3:0. В составе победителей отличились
Дмитрий Стоцкий
,
Павел Аликин
и
Алексей Никитин
.
Уфа (Россия) Стадион «Нефтяник» Товарищеский матч
«Уфа» — «Металлург» (Аша) — 3:0 Голы: Стоцкий, 13, Аликин, 70, Никитин, 75
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