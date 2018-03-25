«Уфа» обыграла «Металлург» (Аша) в товарищеском матче

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Австрийка Гассер и американец Корнинг выиграли общий зачет Кубка мира по сноуборду в биг-эйре

Лотар Маттеус: Сборной Англии еще рано выступать на чемпионате мира-2018

Юрий Красножан: У «Тюмени» есть шансы на сохранение места в ФНЛ