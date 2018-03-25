Всемирный конгресс оленеводов пройдет в 2021 году в Югре

САЛЕХАРД, 25 марта. / ТАСС /. Всемирный конгресс оленеводов пройдет в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра). Об этом ТАСС сообщил председатель правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев на заседании совета ассоциации, которое проходит в Салехарде.

"Конгресс проходит один раз в четыре года, в 2021 году его решено провести в Ханты-Мансийске. Оленеводы этого округа пригласили к себе, губернатор ХМАО-Югры ( Наталья Комарова — прим. ТАСС) прислала официальное письмо, в котором написано, что она поддерживает эту идею, что регион готов провести у себя это мероприятие", — сказал Погодаев.

Он отметил, что в конце апреля состоится первое заседание оргкомитета по подготовке к конгрессу. «Уже сейчас мы начинаем готовиться к проведению мероприятия в 2021 году», — уточнил собеседник агентства.

Погодаев добавил, что Первый всемирный конгресс оленеводов состоялся в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в 1997 году, а в 2017 году он прошел в Йоккмокке (Швеция). Мероприятия конгресса также проводили в Инари (Финляндия), Якутске, Каутокейно (Норвегия) и Генхе (Китай).

В Салехарде (ЯНАО) в воскресение проходит заседание совета ассоциации «Оленеводы мира». В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.