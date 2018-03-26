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Открытый региональный турнир по робототехнике «РОБО-2018» стартует сегодня в Пскове
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Открытый региональный турнир по робототехнике «РОБО-2018» стартует сегодня в Пскове 

Псковское Агентство Информации 1 час назад
Главный организатор и координатор всех мероприятий проекта — АНО ЦМИТ «Юный техник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
В этом году участие в турнире примут 128 команд из Пскова, Великих Лук, Печор, Опочки, Палкино, Санкт-Петербурга, Таллина, Луги, Тосно, Сланцев. Именно благодаря реализуемому проекту школьники, живущие в малых городах и поселках Псковской области, получили возможности обучения конструированию и программированию. В рамках турнира пройдут соревнования по 13 номинациям, таким как программирование Arduino, ралли по коридору, следование по линии, интеллектуальное сумо, конструирование и программирование Lego WeDo.
Турнир будет длиться два дня: 26 марта пройдут соревнования в номинации «Программирование Arduino». 27 марта турнир пройдёт в Псковской инженерно-лингвистической гимназии (улица Балтийская, 5Б). С 11:00 до 12:00 в большом холле на 1-м этаже пройдёт регистрация команд. Всем командам необходимо зарегистрироваться, чтобы быть допущенными до соревнований. В официальной группе турнира в социальной сети ВКонтакте будет организована онлайн трансляция.
Кроме основных соревнований, на турнире будут представлены площадки партнёров проекта: Батут-арены «Кувырком!», Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб», Клуб исторической реконструкции «Чертог Раса», международный проект «Фотосушка», Клуб умных игр «Синий Кот». Также партнёрами мероприятия стали компания Мегафон, профессиональная IT— компания Формоза-сервис.
Напомним, что проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.
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