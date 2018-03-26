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«Отдай мой балахон!»: Пугачева потребовала у Киркорова свой наряд
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«Отдай мой балахон!»: Пугачева потребовала у Киркорова свой наряд 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Алла Пугачева повеселила пользователей соцсетей, попросив бывшего мужа, Филиппа Киркорова, вернуть ее концертный костюм. Поп-король пообещал выслать балахон из Литвы.
Примадонна Алла Пугачева славится не только своим талантом, но и прекрасным чувством юмора. Так, недавно она увидела на экс-супруге Филиппе Киркорове наряд, очень напомнивший ей костюмы, которые некогда она носила. Алла Борисовна шутливо попросила вернуть ей наряд. «Филя! Отдай мой балахон!» — написала Алла в Инстаграме и показала фото Киркорова.
Поклонников Примадонны очень повеселила эта ситуация, которую они прокомментировали в соответствующем шутливом тоне. Многие отметили, что Киркоров настолько до сих пор любит Аллу Пугачеву, что даже одежду ее надевает на концерты. «Вот так живешь с человеком, а потом вещи пропадают» «Да тут флирт, я смотрю»
«Спасибо, подняли настроение!» «Ему тоже очень идет. Пусть повыступает» «Вот это память у Филиппа! Восхищаюсь его преданностью, даже если это выглядит так!» Филипп Киркоров, который сейчас находится с гастролями в Литве, увидел сообщение Аллы и поддержал ее шутку. «Все-все, Аллуся, выслал из Таллина с доставкой! В Шауляй „приступ“ ностальгии одолел, да и Миколаса в зале хотелось приятно порадовать и удивить воспоминаниями о прекрасной юности», — написал артист.
Отметим, что Миколас Орбакас — это первый муж Аллы Пугачевой и отец ее дочки Кристины Орбакайте. С Филиппом Киркоровым Алла была в браке с 1994 по 2005 год. Сейчас Примадонна счастлива в браке с Максимом Галкиным, с которым они воспитывают очаровательных детей — Лизу и Гарри. При этом многие считают, что Филипп до сих пор хранит в сердце любовь к Алле Борисовне. Недавно он осыпал ее комплиментами после традиционного праздника весны.
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