Ещё
Пугачева требует с бывшего мужа свою одежду
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мяч убил футболиста
Мяч убил футболиста

Пугачева требует с бывшего мужа свою одежду 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Во времена совместной жизни с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева не могла похвастаться идеальными пропорциями тела. Это сейчас она постройнела, помолодела и расцвела с Максимом Галкиным, а тогда она была вынуждена скрывать свою фигуру. Бесформенный балахон надолго закрепился за сценическим образом Примадонны. Но теперь в подобной одежде на концерте появился ее бывший супруг, что не могла не отметить артистка, разместив его фото в «Инстаграме».
«Филя! Отдай мой балахон!» — пошутила Алла Пугачева.
Публикация моментально собрала тысячи лайков и шуточных комментариев. «Верни, а то растянешь», «Индийский вариант костюмчика», «Но зато в надёжных руках балахон и ничего плохого с ним не случится», — комментируют подписчики.
WomanHit.ru: последние новости
Николай Басков против Оззи Осборна Леонтьев решил заново осваивать «Камасутру» Андрей Гайдулян жестко шутил над Дианой Очиловой по поводу ее веса
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Мяч убил футболиста
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Плющенко обратился к Загитовой150
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение