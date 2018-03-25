Пугачева требует с бывшего мужа свою одежду

Во времена совместной жизни с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева не могла похвастаться идеальными пропорциями тела. Это сейчас она постройнела, помолодела и расцвела с Максимом Галкиным , а тогда она была вынуждена скрывать свою фигуру. Бесформенный балахон надолго закрепился за сценическим образом Примадонны. Но теперь в подобной одежде на концерте появился ее бывший супруг, что не могла не отметить артистка, разместив его фото в «Инстаграме».

«Филя! Отдай мой балахон!» — пошутила Алла Пугачева.

Публикация моментально собрала тысячи лайков и шуточных комментариев. «Верни, а то растянешь», «Индийский вариант костюмчика», «Но зато в надёжных руках балахон и ничего плохого с ним не случится», — комментируют подписчики.