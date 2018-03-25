Итоги дня АХЛ для россиян: 20-е очко Педана, дебют Липанова 

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Андрей Педан набрал 20-е очко в нынешнем сезоне, на счету хоккеиста восемь заброшенных шайб и 13 передач. Алексей Липанов в матче с «Ютикой» (2:0) дебютировал в лиге. Никита Коростелёв провёл второй матч в АХЛ.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Коростелёв (н)«Лаваль»0+0000Волков (н)«Сиракьюз»0+0030Липанов (н)«Сиракьюз»0+0000Педан (з)«Уилкс-Барри»1+1430Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»0+001-1Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0+000-1Гурьянов (н)«Техас»0+002-2