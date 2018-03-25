Автомобилист угнал со штрафстоянки свой «Мерседес», пробив ворота

Владелец автомобиля «Мерседес» выразил несогласие с эвакуацией своей иномарки, угнав ее с территории штрафстоянки, сообщает «Водитель Петербурга».

Инцидент произошел накануне в Петербурге. Серебристый Мерседес ML эвакуировали от дома №30 на Искровском проспекте и доставили на штрафстоянку на проспекте Большевиков. Вскоре за машиной приехал владелец. Открыв ее электронным ключом, он сел в машину и подъехал к воротам, чтобы осмотреть трос, на который они были закрыты. Затем, разогнавшись, он пробил ворота и уехал, так и не заплатив штраф.

Местонахождение дерзкого автолюбителя устанавливается.