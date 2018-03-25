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Мужчина с финским акцентом угнал «Мерседес» со штрафстоянки Петербурга
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Мужчина с финским акцентом угнал «Мерседес» со штрафстоянки Петербурга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сторож специализированной стоянки Санкт-Петербурга сообщил в полицию, что мужчина с финским акцентом угнал «Мерседес».
Как сообщают 47news, 25 марта в дежурную часть 24 отдела полиции Невского района Петербурга позвонил 36-летний сторож специализированной автостоянки, расположенной на проспекте Большевиков.
Мужчина рассказал, что накануне днем, 24 марта, к нему на штрафстоянку доставили машину — серебристый «Мерседес ML» с госзнаками RHZ708FIN. В сопроводительных документах была указана причина — нарушение правил парковки.
Вечером того же дня на штрафстоянку приехал мужчина, славянской внешности, который говорил он с финским акцентом. Он открыл свой «Мерседес» электронным ключом, сел в салон, завел машину и подъехал к воротам, у которых должен был оплатить штраф. Вместо этого мужчина разогнался, пробил преграду и скрылся.
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