Флешмоб в сети: люди рисуют питомцев в 3D

В социальных сетях, а именно в твиттере и инстаграме, стали распространяться короткие видео, как люди рисуют своих питомцев в 3D. Для этого они надевают на их шеи белые холсты, а потом водят карандашом или кисточкой по их шерсти, имитируя рисование в 3D. Выглядит в некоторых случаях очень правдоподобно. Публикация от @emre.lee 25 Мар 2018 в 1:23 PDT 📹IG: bby_hari pic.twitter.com/MwFcueD1Wg— Pomeranians (@pom_page) 23 марта 2018 г.

Another amazing artist 📹: @mayapolarbear pic.twitter.com/xDfpxiAWUD— 🐕 (@zboah) 23 марта 2018 г.

Публикация от French Bulldog (@frenchies.1) 23 Мар 2018 в 2:29 PDT Публикация от Dogs — Puppies — Friends ❤ (@yourdogsinsta) 21 Мар 2018 в 9:44 PDT Публикация от ssoo (@shiba_mugen) 3 Мар 2018 в 6:24 PST Публикация от Carolin Stratmann (@vitas_artworks) 23 Мар 2018 в 8:01 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.