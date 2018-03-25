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Семенов: четыре медали на женском ЧР — огромный успех бурятской школы бокса
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Семенов: четыре медали на женском ЧР — огромный успех бурятской школы бокса 

Р-Спорт 1 час назад
Завоевание двух золотых и двух серебряных медалей на чемпионате России среди женщин в Улан-Удэ стало высоким достижением республиканской школы бокса, заявил РИА Новости президент Федерации бокса Бурятии Бато Семенов.
Сборная Бурятии заняла второе место в командном зачете турнира, проходившего 19-24 марта.
"Два золота и два серебра на чемпионате России — это огромный успех нашей бурятской школы бокса, — сказал Семенов. — Все наши девушки отдавали все силы и боролись до конца в каждом бою. Я думаю, что у каждой из них новые успехи еще впереди, им надо выходить на более высокий уровень".
"Думаю, что на тренировочных сборах они будут совершенствовать свое мастерство и расти, — подчеркнул собеседник агентства. — Я надеюсь, что они успешно выступят на чемпионате Европы. Мы делаем все для того, чтобы наши спортсменки боролись за право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Японии".
Чемпионат Европы пройдет 10-18 мая мая в Польше.
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