На закрытие сезона горнолыжники устроили «голый карнавал»: видео

Райдеры вышли на склоны в купальниках и маскарадных костюмах.

На горнолыжном курорте в Китае более тысячи лыжников и сноубордистов приняли участие в костюмированной вечеринке на склоне.

Райдеры катались в причудливой одежде или вовсе без нее — многие решили «позагорать» и облачились в купальные костюмы, сообщает Daily Star

На склоне можно было встретить пиратов, покемона Пикачу, корову и Супермена. Один из лыжников облачился в костюм мультипликационной героини Мулан. Но подавляющее большинство выбрали возможность прокатиться в бикини и шортах.

После катания на лыжах и сноубордах участников шоу ждал банкет с дискотекой.

Первый «голый карнавал» прошел в американском Колорадо. Его устраивают в конце горнолыжного сезона, чтобы отпраздновать приближение лета.