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На закрытие сезона горнолыжники устроили «голый карнавал»: видео
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На закрытие сезона горнолыжники устроили «голый карнавал»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Райдеры вышли на склоны в купальниках и маскарадных костюмах.
На горнолыжном курорте в Китае более тысячи лыжников и сноубордистов приняли участие в костюмированной вечеринке на склоне.
Райдеры катались в причудливой одежде или вовсе без нее — многие решили «позагорать» и облачились в купальные костюмы, сообщает Daily Star.
На склоне можно было встретить пиратов, покемона Пикачу, корову и Супермена. Один из лыжников облачился в костюм мультипликационной героини Мулан. Но подавляющее большинство выбрали возможность прокатиться в бикини и шортах.
После катания на лыжах и сноубордах участников шоу ждал банкет с дискотекой.
Первый «голый карнавал» прошел в американском Колорадо. Его устраивают в конце горнолыжного сезона, чтобы отпраздновать приближение лета.
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