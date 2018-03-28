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ПСЖ предлагает хавбеку «Ювентуса» пятилетний контракт
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ПСЖ предлагает хавбеку «Ювентуса» пятилетний контракт 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Corriere della Sera, ПСЖ интересуется полузащитником «Ювентуса» Миралемом Пьяничем.
Лидер французской Лиги 1 предлагает боснийцу пятилетний контракт на восемь миллионов евро (уже с вычетом налогов). Это в два раза больше, чем Пьянич должен получить согласно условиям текущего соглашения (4,5 миллиона евро).
«Ювентус» готов продать игрока, если ПСЖ заплатит за него 52 миллиона евро.
Напомним, Миралем перешел в «Ювентус» из «Ромы» в 2016-ом году. В нынешнем сезоне на счету Пьянича 4 гола и 9 результативных передач в 24 матчах.
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