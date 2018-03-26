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ПСЖ уже распределил 400 миллионов евро, которые он может получить с трансфера Неймара
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ПСЖ уже распределил 400 миллионов евро, которые он может получить с трансфера Неймара 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по информации испанской прессы, средства, вырученные с продажи бразильца, парижане планируют направить на покупку голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака (100 миллионов евро) и закрыть подписание форварда Килиана Мбаппе из «Монако» (180 миллионов евро). Остальные 120 миллионов евро французский гранд рассчитывает потратить на приобретение кого-то из пятерки игроков: Криштиану Роналду, Иско (оба — "Реал"), Эдена Азара ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") или Антуана Гризманна ("Атлетико").
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