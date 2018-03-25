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Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень
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Ал. Миранчук: не сказал бы, что сборная Бразилии — это космический уровень 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал итог товарищеского матча национальной команды с Бразилией (0:3).
«Любой футболист выходит на товарищескую игру с мыслями о лучшем результате команды. Мы думаем о победе даже с такими соперниками, как Бразилия и Франция. Заранее себя хоронить никто не будет.
Я бы не сказал, что сборная Бразилии — это космический уровень. Да, это топ-команда, но с ними можно и нужно играть. Чем больше мы играем против таких соперников, тем больше у нас откладывается в голове, как им противодействовать, насколько быстрее нужно двигаться и подстраиваться под подобный уровень игры. Понятное дело, что тяжело, но по-другому никак.
За последние 15 минут первого тайма мы провели несколько хороших атак, поэтому где-то внутри подумали, что можно убегать в контратаки и забивать. Вследствие этого во втором тайме немного открылись. У бразильцев игроки хорошего класса, которые сразу же пользуются таким положением соперника. Нужно реализовывать свои моменты и стараться не пропускать.
Мне из бразильцев понравились Коутиньо и Марсело. В целом, вся команда классная», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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