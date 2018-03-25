Ал. Миранчук: нельзя загоняться и уходить в себя после матча с Бразилией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал итог товарищеского матча национальной команды с Бразилией (0:3), а также поделился ожиданиями от игры с Францией (27 марта).

«Атмосфера в команде? Понятно, что после победы было бы по-другому, но все профессионалы своего дела и всё прекрасно понимают. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Мы пообщались между собой. Стараемся позитивно себя настраивать.

Безусловно, матч с Бразилией был хорошим для нас с точки зрения получения опыта. Отдельные моменты не разбирали, но общий вывод для себя сделали. Выяснили в чём причины тех или иных голов, постараемся больше не допускать подобных ошибок.