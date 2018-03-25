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Ал. Миранчук: нельзя загоняться и уходить в себя после матча с Бразилией
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Ал. Миранчук: нельзя загоняться и уходить в себя после матча с Бразилией 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал итог товарищеского матча национальной команды с Бразилией (0:3), а также поделился ожиданиями от игры с Францией (27 марта).
«Атмосфера в команде? Понятно, что после победы было бы по-другому, но все профессионалы своего дела и всё прекрасно понимают. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Мы пообщались между собой. Стараемся позитивно себя настраивать.
Безусловно, матч с Бразилией был хорошим для нас с точки зрения получения опыта. Отдельные моменты не разбирали, но общий вывод для себя сделали. Выяснили в чём причины тех или иных голов, постараемся больше не допускать подобных ошибок.
Сборная Франции, примерно как и Бразилия, — мощная, атлетичная команда. Футболисты умеют обыгрывать один в один. Так что, на мой взгляд, смысл игры будет таким же. Кто импонирует больше всего из французов? Любого кого ни возьми в атаке. Гризманн нравится", — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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