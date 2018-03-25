Евгений Свечников: «Никто не обещал легкой жизни в НХЛ. Здесь играют элитные хоккеисты»

Форвард «Детройта» Евгений Свечников после поражения от «Торонто» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ сравнил эту лигу с АХЛ. В игре против «Мэйпл Ливз» нападающий провел на льду 6,5 минут, не нанеся ни одного удара повротам соперника и заработав показатель полезности "-1".

— Прошел год после вашего дебюта. Трудно было ждать вызова в первую команду так долго? — Я знал, что будет тяжело. Никто не обещал легкой жизни. Вызов надо заслужить своей игрой и работать постоянно.

— Опыт прошлого сезона помог быстрее влиться в коллектив на этот раз?

— Да, немножко протестировал игру, лигу и узнал ребят. Сейчас было намного комфортнее. Знал всех врачей, массажистов, и атмосфера намного лучше.

— Значительны различия системы в «Детройте» и фарм-клубе?

— Просто в НХЛ играют элитные хоккеисты, которые намного быстрее принимают решения.

— Ваши роли значительно различаются?

— Конечно. Здесь я по-другому играю. В АХЛ я выходил намного больше, в том числе в большинстве. Просто так мне никто не даст времени на льду, поэтому я работаю и доказывают, что достоин играть больше.

— Тяжело психологически перейти на более высокий уровень?

— Немного тяжелее морально. Немного комфортнее себя ощущаю после пяти проведенных игр. Уже не нервничаешь, а просто показываешь свою игру смену за сменой.

— Ваш брат приехал из Бэрри на ваш матч с «Лифс»?

— Нет. У него тренировка, поэтому он не успел. Вчера с ним на ужин съездил.

— Вы его навещали в течение сезона?

— Нет. У меня времени нет, а он живет далеко — в 5-6 часах. (Андрей СЕРЫЙ)

В этом сезоне Свечников принял участие в 9 матчах «регулярки» в составе «Ред Уингз», забросив 1 шайбу при показателе полезности "-5" и 4 минутах штрафного времени.