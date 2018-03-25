Вовремя вывозить мусор и ликвидировать аварии: чем еще займутся чиновники Самары во время ЧМ

Мэрия Самары готовится к приему футбольных фанатов со всего мира. Чтобы достойно выглядеть перед официальными лицами чемпионата мира, в городе организуют усиленную работу коммунальных служб.

Об этом говорится в официальном постановлении главы города Елены Лапушкиной

Так, в Самаре будут дежурить не менее двух бригад, которые обязаны оперативно устранять последствия дорожных происшествий.

Представители департамента городского хозяйства и экологии обеспечат бесперебойное тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населения. Также примут меры, чтобы бродячие животные не навредили гостям и жителям Самары.

Главам районов Самары мэр рекомендует организовать круглосуточные дежурства ответственных должностных лиц.

А также они должны будут активизировать работу по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Управляющим компаниям предписано усилить аварийные бригады и закрыть чердаки, подвалы и технические помещения.

Компании, которые обслуживают теплосети и водопровод, не будут проводить плановые работы на инженерных коммуникациях во время подготовки и проведения матчей мундиаля в Самаре.

А в тех случаях, когда потребуется оперативно устранить последствия аварии на сетях, коммунальные службы должны будут оперативно закончить земляные работы и благоустроить территорию.

В администрацию города графики дежурств по всем этим направлениям ждут до 15 мая.

В Самаре пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. В Самаре пройдут шесть матчей ЧМ. Игры группового этапа назначили на 17, 21, 25 и 28 июня. Команды, которые сразятся на стадионе «Самара Арена», выбрали во время жеребьевки в Кремле. 63.ru следил за событиями в режиме онлайн. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года.