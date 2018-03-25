Алексей Миранчук: «Матч с Бразилией был хорошим для нас с точки зрения опыта»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук признался, что атмосфера в команде сейчас не такая, как после побед, передает из Новогорска корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ . Также хавбек сказал, что команда уже провела разбор над ошибками после поражения от Бразилии (0:3) и впредь их постарается не допускать.

— Понятно, что после побед атмосфера в команде несколько иная, — сказал Миранчук. — Но в сборной все всё прекрасно понимают. Каждый — профессионал своего дела. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Пообщались внутри коллектива на кое-какие темы, теперь стараемся с позитивом настраиваться на тренировочный процесс.

— Насколько матч с Бразилией был полезен в плане дальнейших выводов и работы над ошибками?

— Это, безусловно, была хорошая игра для нас. В первую очередь — с точки зрения опыта. Мы провели разбор, поговорили. Выяснили, в чем причины тех или иных голов. Постараемся не допускать эти ошибки впредь.

— Любой игрок сборной России знает каждого футболиста сборной Франции, ведь речь идет о топ-уровне. А что можете сказать о сопернике как о команде?

— Как и бразильцы, французы — мощные, атлетичные, умеют обыгрывать один в один. Смысл примерно тот же.

Следующим соперником россиян станет сборная Франции. Матч состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало игры — 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.