Эпичная команда для Pop Team Epic

Как и кем создавалось главное не-аниме этого года.

Pop Team Epic — это больше чем просто серия абсурдных стрипов от японского анонимуса bkub про неуравновешенных старшеклассниц с кошачьими улыбками в мире референсов, ведущих то к поп-культуре, то в никуда. Pop Team Epic — это феномен и мем. Фрагменты стрипов постоянно используются как макро-картинки по всему интернету не останавливаясь исключительно в аниме-комьюнити, стилизация персонажей разных произведений (не ограничиваясь японскими) сопровождает практически все более-менее значимые релизы. Что может быть безумней этого? Только адаптация всего вышеперечисленного в формат аниме.

Самое странное в этом то, что оно и правда случилось

В итоге получилось то, что можно описать как смесь Робоцыпа и Шоу Эрика Андре на стероидах фирменного японского безумия, поэтому рассказывать о том, что там происходит целых 12 серий, будет бессмысленно. Для оценки Pop Team Epic достаточно посмотреть первые пять минут, а дальше либо полное отторжение, либо не отпустит до конца. Однако про то, благодаря кому аниме-адаптация интернет-мема получилась именно такой, рассказать стоит.

Компания-продюсер и студия-создатель аниме по Pop Team Epic. Скорее всего, именно King Records предложили bkub сделать адаптацию, после чего начался сюр в духе самих стрипов. Так в самом начале не существовало аниме по Pop Team Epic, но был анонс экранизации несуществующего произведения про девочек-идолов Hoshiiro Girldrop. King Records в марте 2017 года рассылали журналистам пресс-релизы о создании нового тайтла с анонсом на 1 апреля. Вопреки ожиданиям очевидной шутки, был реально запущен промо-сайт Hoshiiro Girldrop. Вот только на следующий день там оказался анонс «дерьмового аниме» Pop Team Epic. Позже именно Hoshiiro Girldrop откроет первую серию PTE, а потом будет закрывать каждую следующую в статусе мета-шутки.

Иронично, что у мета-шутки появилась своя манга

Kamikaze Douga мало известны любителям аниме: их послужной список состоит преимущественно из короткометражек, видеоклипов, опенингов и одной полнометражки — Cocolors. Она интересна тем, что её премьера прошла в театре с живой озвучкой и музыкальным сопровождением, что западней Японии её никто не видел, и что именно её пародирует официальный постер Pop Team Epic. Ни одного сериала до сего момента они не делали.

Режиссёрами были выбраны Джун Аоки и Аой Умеки. Джун отвечал за сценарий, а Аой за визуальную часть. Если попытаться найти про них на сайтах вроде MAL, то можно заметить, что их портфолио также состоит из различных короткометражек и что Pop Team Epic для них — это первая серьёзная работа. Однако, они при этом назвать их неопытными нельзя. Джун Аоки имеет большой режиссёрский опыт как глава своей студии Space Neko Company, занимающейся созданием достаточно креативной рекламы. Его работы обычно содержат МНОГО КОТИКОВ. Аой Умеки же одна из сотрудниц Kamikaze Douga и приложила руку ко множеству их работ, среди которых есть и очень крутые, поэтому про неё тоже нельзя сказать, что у неё нет опыта.

Реклама секонд-хенда от Джуна

Реклама страховой компании от него же UNLIMITED NEKO WORKS несуществующей рекламы.

Наверное самая известная из работ Kamikaze Douga, к которой приложила руку Аой.

При всём этом Джун и Аой не единственные режиссёры Pop Team Epic. Смотревшие могли заметить, что разные части отделены друг от друга вставками с названием тайтла. Незнающему трудно догадаться, что на этих панелях также указывается создатель следующей миниатюры, а переводчики их игнорируют. Так помимо основных создателей к Pop Team Epic приложили 4 команды/человека. Стоит ли говорить, что они также не имели опыта в аниме-сериалах.

На панелях указан как Dot Bit Beat. Про него известно очень мало, кроме того, что он студент, развлекающийся созданием анимации. Самая известная его работа — Dot Bit Beat, — это стилизованный под ретро-игры музыкальный ролик, сделанный для Kichijoji Animation Festival 2016 и получивший награду от студий-организаторов. Для Pop Team Epic Макото создал такие же вставки под ретро-игры (или не всегда под ретро, если вспомнить отсылку к Undertale) под названием Pop Team 8Bit.

Dot Bit Beat

Пример его скетча в сериале

Le seul créateur non-japonais de Pop Team Epic. Il est une employe de Kamikaze Douga et est engagé dans l'animation 3D. Contrairement à d'autres auteurs tiers il apparaît en direct avant chacun de ses sketchs Japon Mignon et parle français. Tout ses travaux à propos du voyage en France et stéréotypes et fait en 3d.

Un example de son travail

Et l'example de sketch sur Pop Team Epic

А вот и он сам с субтитрами

Команда из двух человек, занимающихся кукольной анимацией с вязанными игрушками, но иногда делающие и более традиционную рисованную анимацию. В рамках Pop Team Epic они сделали два скетча-пародии на музыкальные клипы с вязанными героинями сериала.

Пример их рекламы с кукольной анимацией

А вот пример их рисованной рекламы

Первое появление с пародией на Earth, Wind & Fire — Let's Groove

Авторы самого дикого, что есть в экранизации Pop Team Epic — серии скетчей Bob Team Epic, отличающихся дёрганной, намеренно плохой анимацией и визуальным стилем под трешовые рисунки и аппликацию из того, что попадётся под руку. Но при всём этом их работы отличаются крайне креативным подходом к теме, из-за чего их рекламные ролики часто попадают в компиляции «weird japanese advertising». Интересный факт: они единственные, кто в своих скетчах сами озвучивают героинь вне зависимости от того, в какой половине серии появляются.

Самая известная их работа — реклама пиццерии Domino's И музыкальные клипы тоже

И даже социальная реклама безопасного вождения, из которой появился один из лучших скетчей Pop Team Epic…

Хеллшейк Яно. Как и на предыдущем видео, в кадре сами AC-bu И в итоге Pop Team Epic стал чем-то большим, чем очередная аниме-экранизация, о чём авторы шутят всю последнюю серию. Выбор для его создания людей, далёких от аниме, но при этом опытных экспериментаторов, определённо оправдал себя, а экранизация феномена сама стала самостоятельным феноменом, о чём говорит зашкаливающая популярность тайтла на NicoNico (PTE сместил с первого места оккупировавший до сего момента топ Kemono Frends). При этом, узнавая про создателей можно узнать больше про мир японской поп-культуры.

P. S. Пост написан по этому видео.