Главный трофей на кубке мира по самбо завоевал уральский спортсмен

В Москве завершился Кубок Мира по самбо «Мемориал А. Харлмапиева». Свердловскую область достойно представил спортсмен Иван Панюхин, выступающий в категории до 52 кг. Он победил самбиста из Казахстана Баглана Ибрагима в финальной части соревнования.

Валерий Стенников. "Сначала Иван досрочно выиграл у венесуэльца Кастелланоса, потом в полуфинале полностью контролировал ход встречи с сильным монголом Генендарамом — 7:3. А завершил все эффектной точкой в решающем поединке с казахстанцем — 3:0", — рассказал главный тренер сборной Свердловской области и Клуба самбо УГМК

Право бороться за Кубок мира Иван Панюхин получил благодаря победе на Кубке России в конце ноября прошлого года, сообщается на портале Федерации самбо Свердловской области.

Всего в мировых состязаниях приняли участие самбисты из 26 стран.

В финальном поединке Иван Панюхин победил Баглана Ибрагима, представляющего Казахстан