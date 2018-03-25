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Куртуа покинул расположение сборной Бельгии
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Куртуа покинул расположение сборной Бельгии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Тибо Куртуа не оправился от травмы и покинул команду. Роберто Мартинес решит, кто займет его место в игре с Саудовской Аравией. Поправляйся, Тибо» — заявили в пресс-службе сборной.
Игра между Бельгией и Саудовской Аравией пройдет 27 марта.
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