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Алексей Миранчук: «Я бы не сказал, что Бразилия — это космический уровень»
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Алексей Миранчук: «Я бы не сказал, что Бразилия — это космический уровень» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук не стал отрицать, что Бразилия — команда очень высокого класса. При этом он добавил, что с ней тоже можно играть, а три пропущенных гола во втором тайме стали следствием того, что Россия раскрылась.
— Чья игра из французской сборной импонирует больше всего?
— Там кого ни возьми из группы в атаки, все нравятся. Дембеле, Гризманн.
— Насколько для вас лично важен результат в контрольных матчах?
— Любой футболист любого уровня выходит на игру с мыслями о лучшей игре — как своей, так и своей команды, а также — о победе. Не нужно себя заранее хоронить, необходимо настраиваться на победу. В футбол играют для того, чтобы выигрывать. Поэтому мы всегда выходим с позитивным настроем.
— Возвращаясь к матчу с бразильцами… У соперника действительно космический уровень, которому сложно противостоять?
— Я бы не сказал, что это космический уровень. Безусловно, это топ-класс. Но… Играть можно и нужно с такими командами! И чем чаще мы встречаемся с ними, тем больше и больше у нас откладывается в голове: насколько быстрее необходимо играть, как подстраиваться под такой уровень. Понятное дело, что это тяжело. Но по-другому — никак.
— Показалось, что три гола подряд, которые пропустила Россия во втором тайме, — следствие того, что команда чересчур поверила в себя и стала атаковать слишком большими силами. В первой половине такого не было.
— Наверное, мы действительно где-то раскрылись. Просто в последние 15 минут первого тайма мы провели несколько хороших атак, и внутри каждого футболиста появилась мысль: можно против Бразилии организовывать выпады, можно забивать. Но у соперника игроки очень хорошего класса, которые сразу пользуются такими моментами. Вывод прост: нужно забивать свои возможности и стараться не пропускать.
— Кого выделите персонально из бразильцев?
— Там все классные игроки! Мне лично понравились Коутинью и Марселу. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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