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Ижевчанин попытался переоформить арестованное имущество, чтобы не платить 5-милионный долг
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Ижевчанин попытался переоформить арестованное имущество, чтобы не платить 5-милионный долг 

Комсомольская Правда 1 час назад
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Житель Ижевска пытался переоформить свое арестованное имущество на супругу, чтобы не платить долг в 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртии, в рамках исполнительного производства на имущество ижевчанина наложили арест и передали на реализацию в Росимущество. Торги не состоялись, и поэтому непроданное имущество подлежало передать взыскателю в счет погашения долга. Однако предприимчивый мужчина заявил, что арестованное имущество нужно передать супруге в счет погашения долга по алиментам. В итоге судебный пристав ограничил ижевчанина в праве управления транспортным средством и в праве выезда за пределы России. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов.
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