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В ФИФА впечатлены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к ЧМ-2018
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В ФИФА впечатлены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к ЧМ-2018 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит оценил готовность стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня мы сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира.
На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты", — сказал Смит.
Ранее сообщалось, что строительные работы на стадионе «Волгоград-Арена» завершены.
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