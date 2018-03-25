В ФИФА впечатлены ходом подготовки стадиона «Волгоград-Арена» к ЧМ-2018

Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит оценил готовность стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира.

На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты", — сказал Смит.

Ранее сообщалось, что строительные работы на стадионе «Волгоград-Арена» завершены.