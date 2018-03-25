Лемар разочарован, что «Монако» отклонил предложения «Арсенала» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Монако» Тома Лемар хочет покинуть команду. В интервью Telefoot футболист признался, что разочарован решением монегасков отклонить предложения «Арсенала» и «Ливерпуля» во время январского трансферного окна.

«Я не буду скрывать, я был немного разочарован. Стараюсь сегодня не думать об этом. Я продолжал работать, чтобы эти клубы вновь захотели вернуться к моей кандидатуре летом», — сказал Лемар.

Контракт 22-летнего футболиста действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что француз с «Монако» и намерен перейти в «Ливерпуль».