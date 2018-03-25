«Волгоград Арену» сдадут в эксплуатацию к апрельскому матчу «Ротора»

Стадион «Волгоград Арена» сегодня, 25 марта, в последний раз накануне футбольного чемпионата проверила совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и Оргкомитета «Россия-2018». По итогам инспекции проверяющие сообщили о мелких недоделках, но заявили, что к концу апреля стадион сдадут в эксплуатацию.

В Волгоград сегодня в седьмой раз приехали генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит . Проверяющие осмотрели инфраструктуру, которая возводилась в городе-герое накануне мундиаля, после этого они отправились на «Волгоград Арену».

Обход построенного стадиона прошел без посторонних. Во время пресс-подхода Алексей Сорокин сообщил журналистам, что стадион готов принимать матчи, и первый пройдет 21 апреля между волгоградским футбольным клубом «Ротор-Волгоград» и «Луч-Энергия». К этому дню стадион сдадут в эксплуатацию.

— Отличной возможностью проверить «Волгоград Арену» перед играми чемпионата станет проведение 9 мая финала Кубка России по футболу, — сообщил Алексей Сорокин. — Для организации этого спортивного события уже создан оперативный штаб.