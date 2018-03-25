Антон Швец: «Поменялся футболками с Дани Алвесом. Вместе проходили допинг-контроль»

Полузащитник сборной России и «Ахмата» Антон Швец заявил, что лучше встречаться с сильными соперниками, чем со слабыми, пусть вероятность поражения в первом случае и выше. Также хавбек заявил, что рад расти под руководством такого тренера, как Станислав Черчесов

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— В последнее время сборная России постоянно обновляет состав по самым разным причинам, что сказывается на сыгранности. Сейчас, после недели совместной работы на сборе, футболисты стали лучше понимать друг друга?

— Конечно! С каждым разом мы лучше понимаем, чего от нас хочет главный тренер. Уверен, что против сборной Франции уже получится совсем другая игра, мы будем выглядеть лучше.

— С кем бы хотели поменяться футболками из французов, если представится такая возможность?

— Не думал об этом. Но после матча с Бразилией поменялся майками с Дани Алвесом! Так получилось. Нас вместе вызвали на допинг-контроль, оказались рядом.

— Российские болельщики — требовательные, и даже в контрольных матчах требуют результат. Как считаете, что лучше: играть с топовыми соперниками и повышать тем самым вероятность поражения или встречаться с командами послабее и выигрывать?

— На сто процентов уверен, что нужно проводить матчи с сильными соперниками и стремиться к их уровню. Например, против испанцев мы доказали, что можно выглядеть очень достойно. Что касается встречи с бразильцами, то, наверное, сказался тот факт, что долгое время не собирались перед ним. В любом случае матч пойдет на пользу.

— В первую очередь футболисты получают опыт, выходя на поле против таких соперников. Вы участие в игре не принимали, но есть ли у вас ощущение, что также чему-то научились, пусть и со скамейки запасных?

— Конечно. Я расту во время тренировок с таким тренером, как Станиславом Саламовичем. Чувствую, что становлюсь лучше. Всегда с радостью приезжаю в сборную. Хотя, само собой, мне хочется играть. Но всему свое время. Уверен, все будет хорошо. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Намомним, матч Россия — Бразилия (0:3) состоялся в пятницу, 23 марта. Игра Россия — Франция состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало игры — 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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