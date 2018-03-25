Рейнгольд: травмы игроков сборной — это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что в травмах игроков сборной России виновато руководство российского футбола.

«С таким календарём мы всех наших футболистов переломаем. Уже без Кокорина, Джикии, Васина на чемпионате мира играть будем. Постоянно мелкие повреждения у игроков сборной.

Я считаю, это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя. Складывается впечатление, что над нами просто издеваются чиновники. Почему хоккей с мячом у нас зимой проходит под крышей, а «Спартак» играет в 16 градусов мороза в Казани? Это преступление перед футболистами. Второе здоровье человек не купит.