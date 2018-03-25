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Рейнгольд: травмы игроков сборной — это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя
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Мяч убил футболиста

Рейнгольд: травмы игроков сборной — это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что в травмах игроков сборной России виновато руководство российского футбола.
«С таким календарём мы всех наших футболистов переломаем. Уже без Кокорина, Джикии, Васина на чемпионате мира играть будем. Постоянно мелкие повреждения у игроков сборной.
Я считаю, это безобразие. Зимой в футбол играть нельзя. Складывается впечатление, что над нами просто издеваются чиновники. Почему хоккей с мячом у нас зимой проходит под крышей, а «Спартак» играет в 16 градусов мороза в Казани? Это преступление перед футболистами. Второе здоровье человек не купит.
А ещё ставят центральный матч «Спартак» — «Локомотив» сразу после перерыва. Нет, чтобы перенести, когда потеплее будет, праздник футбола создать, когда люди с удовольствием на стадион придут… Кто руководит нашим футболом? С них бы спросить. Надо гнать их в шею из футбола, чтобы они близко к футбольным вопросам не подходили», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
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