Ближайший домашний матч «Рубина» против «Ахмата», намеченный на 7 апреля, точно пройдет не на «Казань-Арене». Стартовый свисток в игре 25-го тура чемпионата России прозвучит в 14.00 по московскому времени.
— Такой вариант исключен, — заявили корреспонденту «СЭ» в пресс-службе арены. — После игры со "Спартаком" (1:2) поле нужно поберечь. В данным момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии. 23 марта стадион посетили представители ФИФА. Никто там за голову не хватается, все все понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несёт ответственность за газон заверил, что через месяц поле будет в полном порядке. (Артур ЕНИКЕЕВ).