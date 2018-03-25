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Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет не на «Казань-Арене»
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Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет не на «Казань-Арене» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Ближайший домашний матч «Рубина» против «Ахмата»​, намеченный на 7 апреля, точно пройдет не на «Казань-Арене». Стартовый свисток в игре 25-го тура чемпионата России прозвучит в 14.00 по московскому времени.
— Такой вариант исключен, — заявили корреспонденту «СЭ» в пресс-службе арены. — После игры со "Спартаком" (1:2) поле нужно поберечь. В данным момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии. 23 марта стадион посетили представители ФИФА​. Никто там за голову не хватается, все все понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несёт ответственность за газон заверил, что через месяц поле будет в полном порядке. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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