Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдет не на «Казань-Арене»

Ближайший домашний матч «Рубина» против «Ахмата»​, намеченный на 7 апреля, точно пройдет не на «Казань-Арене». Стартовый свисток в игре 25-го тура чемпионата России прозвучит в 14.00 по московскому времени.