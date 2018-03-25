Хавьер Пасторе: Понимаю, что мое время в ПСЖ» подходит к концу

«Понимаю, что мое время в „ПСЖ“ подходит к концу. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет конкретики по поводу моего будущего. У меня еще год по контракту.

Не знаю, чем все завершится. Я полностью сосредоточен на завершении сезона и на том, чтобы выиграть все возможные трофеи.

»Бешикташ» готов приобрести у «ПСЖ» Пасторе за 10 миллионов евро

Испания — это, несомненно, вариант для меня, учитывая язык и стиль игры», — цитирует Пасторе Onda Cero.

В текущем сезоне 28-летний Хавьер Пасторе провел 27 матчей за «ПСЖ» и забил пять мячей при двух голевых передачах. Его контракт истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что им интересуется «Бешикташ».