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Хавьер Пасторе: Понимаю, что мое время в ПСЖ» подходит к концу
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Хавьер Пасторе: Понимаю, что мое время в ПСЖ» подходит к концу 

Советский спорт 1 час назад
«Понимаю, что мое время в „ПСЖ“ подходит к концу. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет конкретики по поводу моего будущего. У меня еще год по контракту.
Не знаю, чем все завершится. Я полностью сосредоточен на завершении сезона и на том, чтобы выиграть все возможные трофеи.
»Бешикташ» готов приобрести у «ПСЖ» Пасторе за 10 миллионов евро
Испания — это, несомненно, вариант для меня, учитывая язык и стиль игры», — цитирует Пасторе Onda Cero.
В текущем сезоне 28-летний Хавьер Пасторе провел 27 матчей за «ПСЖ» и забил пять мячей при двух голевых передачах. Его контракт истекает летом 2019 года. Ранее сообщалось, что им интересуется «Бешикташ».
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