Канте проэкзаменует Головина: в чем оборонительное коварство Франции

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Сборная Франции обладает не только интересными атакующими вариантами, о которых мы уже рассказали, но и индивидуальным оборонительным.

Какую бы схему не использовал коллектив Дидье Дешама при обороне — 4-4-2 или 4-5-1 — трехцветные в стадии прессинга приглашают соперника атаковать через центр. Для этого игроки бровок двигаются на оппонентов, перекрывая развитие атаки на фланг. У владеющих мячом футболистов остается один комбинационный ход — играть через середину поля. Альтернатива — длинная передача.

Важный нюанс: фланговые игроки Франции не просто направляют атакующих футболистов в центр, но и вступают в отбор наравне с партнерами. Приводит это к тому, что один игрок соперника может оказаться в окружении трех-четырех французов.

В центре поля Франции работает бригада физически сильных игроков во главе с Н’Голо Канте. Поэтому французам выгодно встречать атаки соперника здесь. При обороне эти ребята могут перекусить кого-угодно. Когда футболист «Челси» на поле, трехцветные часто выбирают вариант игры в два центральных хавбека. При отсутствии Канте Дешам укрепляет центр третьим игроком. Так было в товарищеском матче с Германией (2:2) в ноябре прошлого года. Тогда трио в центре составляли Рабьо, Толиссо и Матюиди. А вот против Колумбии (2:3) в минувшую пятницу в центре поля орудовали Канте и Матюиди — два индивидуально сильных в отборе футболиста.

Есть и другая причина, почему Франции нужны отборы в середины поля — свои контратаки. Из центра поля разогнать быстрый выпад легче, чем из другой зоны. Поэтому данную систему отборов любит наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп . Показателен матч с «Порту» (5:0) — на протяжении всей игры англичане заставляли соперника ошибаться в середине, а Мане даже разогнал голевую атаку. Состав Франции к контратакам располагает: тут и быстрые Мбаппе и Лемар на флангах, и вариативный Гризманн в роли второго форварда, через которого можно разыграть комбинацию.

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Исходя из особенностей Франции, матч с ней станет настоящей проверкой для наших центральных полузащитников — времени на раздумья у них не будет. В этом плане интересно последить за Александром Головиным — он отлично заполняет свободные зоны (чтение игры и работоспособность не вызывают вопросов), успешен в дриблинге, но не всегда аккуратен в передачах (точность передач в премьер-лиге — 82%).

Чтобы преодолевать оборонительные ловушки Франции в центре поля, в этой зоне необходимо быстро принимать решения. У Колумбии такие моменты проскакивали: как только мяч оказывался центрального полузащитника, он тут же продолжал атаку первым или вторым касанием, не давая себя накрыть. Если быстрый розыгрыш мяч проходил, то южоамериканцы оказывались в разряженном пространстве, так как большая группа французов оказывалась на маленьком участке поля. Так колумбийцы провели атаку, которая привела к пенальти, с которого был забит победный гол.

Если центральные полузащитники смогут быстро и качественно распоряжаться мячом, то на свободном пространстве будут оказываться наши линейные игроки — система прессинга Франции подразумевает уход фланговиков в центр. Поэтому русским латералям тоже предстоит пройти большую проверку.

Кадры: «Матч ТВ», «Матч Футбол 2»

Как завершится матч Россия — Франция?