Провал Глушакова, неготовность к угловым: что не так в игре сборной России

Против Бразилии Россия играла по схеме 5-3-2. Ближе всех к защитникам из центральных хавбеков располагался Денис Глушаков. Игра в обороне ему не удалась — футболист «Спартака» ошибался позиционно, плюс выключался из игры в самый неподходящий момент.

Второй мяч бразильцы забили с пенальти. Его назначению предшествовала атака южноамериканцев левым флангом. В ходе эпизода Глушаков заснул в десяти метрах у линии штрафной, проморгав включение в атаку Марсело. Партнеры Глушакова остановить бразильца не могли: Зобнин встречал Коутиньо, Гранат закрывал зону для прямого забега Коутиньо в штрафную, Самедов перекрывал развитие атаки на Дугласа Косту . Уже через две минуты Денис Глушаков был заменен.

В первом тайме было сразу несколько ситуаций, когда пассивность Глушакова при оборонительной игре приводила к моментам у наших ворот.

В середине первого тайма Денис запоздал со смещением к своим воротам, не успев перекрыть зону для забега Косты, который один в один разобрался с Александром Самедовым.

За несколько минут до перерыва Глушаков не успел среагировать на рывок Коутиньо, хотя изначально располагался рядом с ним.

На 60-й минуте, за несколько минут до второго гола, Денис замер в полупозиции, оставив Тьяго Силве открытыми две линии для передачи.

Игра показала, что использовать Глушакова ближним к защитникам хавбеком — авантюрное занятие. И матчи «Спартака» об этом намекали. Когда красно-белые играли с «Рубином» (2:1), изначально Глушаков был прессингующим Кристиана Нобоа . Но россиянин эквадорца терял — не хватало внимательности. Тогда по ходу встречи от персонального прессинга по Нобоа Массимо Каррера отказался. Использовать рядом с защитниками способного потеряться в пространстве футболиста — значит, заигрывать с соперником.

Схема 5-3-2 уязвима к фланговым атакам

Но бразильцы нащупали не только индивидуальную слабость в оборонительном построении сборной России, но и конструкционную — схема 5-3-2 уязвима к фланговым атакам. При быстрой смене бразильцами флангов (диагоналями или двумя -тремя передачами низом при минимуме касаний) наша сборная не успевала помешать наносить удары по тем зонам, куда переводился мяч.

В начале матча Дани Алвес вывел один на один с Игорем Акинфеевым Габриэла Жезуса . Эпизоду предшествовал перевод мяча с левого фланга. Он привел к тому, что Головин не успел накрыть Алвеса.

Марсело и Алвес были фланговыми плеймейкерами бразильцев, смещаясь в полуфланги. В то же время ширину на краях поля создавали Виллиан и Дуглас Коста. И если Алвес просто создавал моменты, то Марсело развил атаку, приведшую к пенальти. Марсело и Алвес хороши вариативностью: могут сделать пас, обыграть соперника, пробить по воротам. В системе Тите — ключевые игроки. Что такое система Тите? Это схема 4-1-4-1. И много комбинационного розыгрыша мяча.

Вариант, который может решить нашу фланговую проблему, — схема 5-4-1. Благодаря насыщению средней линии, жизнь соперника на флангах затрудняется. Данный вариант использовал тренер «Челси» Антонио Конте против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. И в позиционных атаках сине-гранатовые забили лишь один мяч. В этих играх разгуляться каталонцам в позиционке не удалось, несмотря на убедительную победу по сумме двух матчей (4:1).

Схему 5-4-1 сборная России уже задействовала на Кубке Конфедераций и товарищеских матчах в 2017-м. Возможно, в игре с Францией Станислав Черчесов к ней вернется.

Неготовность к угловым

Сборная Бразилии была сильнее России по игре. Тем обиднее, что два мяча из трех наша команда пропустила после розыгрыша угловых! Оба эпизода развивались одинаково: три бразильца разыгрывали угловой, их встречали лишь два наших спортсмена. Помешать подаче они не могли чисто физически. Разыгрывать мяч у углового флажка тремя футболистами не ново — так любит делать Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити». Поэтому Тите не является новатором. Удивительно, что наша сборная к подобным розыгрышам была не готов.

В финальных стадиях эпизодов футболисты сборной России не доигрывали моменты до конца. При голе Миранды за ним не добежал Гранат, а чуть раньше Кутепов проиграл борьбу Тьяго Силве. Голу Паулиньо предшествовал вынос мяча, проигранный подбор и упущенные соперники в штрафной.

Кутепов адаптируется к новой роли

Против Бразилии Россия сыграла с новой оборонительной тройкой: Федор Кудряшов — Илья Кутепов — Владимир Гранат . Место самого центрального защитника занял спартаковец. Игра показала, что ему нужно время на адаптацию к новой роли.

Периодически Илья не поджимал зону, чтобы накрыть Жезуса, отскакивавшего в глубину поля от защитника. Жезус получал мяч и развивал атаки. Хотя в «Спартаке» умение выдернуться на соперника и накрыть его Кутепов демонстрирует. Это вообще одна из сильных его сторон.

Очевидно, дело в новой роли — Кутепов не шел агрессивно на соперника, чтобы не оголить зону перед воротами. В идеале его должны страховать Гранат и Кудряшов. К этому нужно прийти. Не стоит удивляться, если данную тройку Станислав Черчесов продолжит наигрывать. В случае оборонительной игры цена сыгранности высока.

В истории Кутепова стоит заострять внимание на моментах, когда он не пошел за оппонентом, так как они были системными. В отличие от проигранной борьбы, как в эпизоде с голом Миранды.

Плохая игра при прессинге

В атаке у сборной Росси возникли те же проблемы, что у «Локомотива» и «Спартака» в провальных матчах с «Атлетико» и «Ливерпулем» в еврокубках — ошибки при прессинге соперника. Так как прессинг у Бразилии был регулярным, у нас возникли проблемы с доставкой мяча в атаку.

Неожиданным для игроков нашей сборной стал прессинг бразильцев со спины — под него однажды попал Денис Глушаков, несколько раз бразильцы застали врасплох Романа Зобнина . Пока игроки думали, что делать с мячом (в чемпионате России время на раздумья есть, но не в евротурнирах), из-за спины к ним подбирался соперник и уходил вместе с мячом. А такой роли у Бразилии хорошо себя чувствуют центральные нападающие — и Жезус, и Фирмино. Чувствуется, что они играют в командах Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа — тренеров, чьи коллективы прессингу уделяют большое внимание.

На прессинге со спины не попадался Александр Головин . Но у него есть другой изъян — он не силен тонким пасом. При прочих сильных сторонах (умение забить издали, сумасшедшая работоспособность, заполняемость зон, дриблинг, видение поля) это качество у полузащитника проседает. При цейтноте это умение могло бы помочь организовать выход в атаку.

Но даже при провальном счете как минимум два игрока сборной России могут занести матч себе в актив. Это Игорь Акинфеев и Алексей Миранчук. С вратарем все понятно — спас от неприличногосчета. Что до атакующего футболиста, то он был креативнее всех в атаке у сборной России.

Именно Миранчук создал самый опасный момент в первом тайме: отправил мяч Смолову, открылся под скидку и пробил выше перекладины.

В другом эпизоде Миранчук выиграл подбор у своей штрафной, оставил ни с чем Каземиро и разогнал атаку короткой передачей. Шла 26 минута. Это был первый осмысленный выход России на чужую половину поля! Раньше наши выходы накрывали или в моменты передач (прессинг), либо защитники играли на опережение (перссинг).

Так тонко, как Алексей у сборной России, в пятницу не играл никто. И это дает надежду, что против Франции у России моменты тоже будут. После матча с Бразилией приходится надеяться хотя бы на их равномерное наличие, а не вспышки. Увы.

Скриншоты: Первый канал.