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Экхофф: «Знаю, что высокие каблуки — это очень по-русски, но мой девиз — кроссовки»
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Экхофф: «Знаю, что высокие каблуки — это очень по-русски, но мой девиз — кроссовки» 

SPORT24.ru 1 час назад
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, в спринте на текущем этапе Кубка мира, рассказала, как чувствует себя в Тюмени, а также поведала, какую предпочитает обувь — кроссовки или туфли на высоком каблуке.
«Первый раз я приезжала сюда на коммерческое шоу, которое проводилось на футбольном стадионе («Гонка Чемпионов 2016». — Прим. ред.), где присутствовало огромное количество зрителей и было достаточно забавно. Сейчас это совсем другие соревнования, где необходима точная стрельба, но с такой же большой зрительской аудиторией.
Я справилась с проблемой зрения? Да, сначала я, наверное, слишком концентрировалась на этой проблеме. Но сейчас всё уже гораздо лучше. Что касается результатов, думаю, в первую очередь мне помогает моя лыжная подготовка, затем пытаюсь не фокусироваться слишком долго на стрельбе, чтобы результат получился хорошим.
Если говорить про обувь, то я предпочитаю кроссовки. Их сейчас много хороших моделей. Я знаю, что высокие каблуки — это очень по-русски. Мой девиз — кроссовки всегда. Что касается отдыха, я собираюсь поехать покататься на лыжах к себе в Норвегию, затем я отправлюсь купаться в море и загорать», — цитирует Экхофф.
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