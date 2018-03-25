Экхофф: «Знаю, что высокие каблуки — это очень по-русски, но мой девиз — кроссовки»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, в спринте на текущем этапе Кубка мира, рассказала, как чувствует себя в Тюмени, а также поведала, какую предпочитает обувь — кроссовки или туфли на высоком каблуке.

«Первый раз я приезжала сюда на коммерческое шоу, которое проводилось на футбольном стадионе («Гонка Чемпионов 2016». — Прим. ред.), где присутствовало огромное количество зрителей и было достаточно забавно. Сейчас это совсем другие соревнования, где необходима точная стрельба, но с такой же большой зрительской аудиторией.

Я справилась с проблемой зрения? Да, сначала я, наверное, слишком концентрировалась на этой проблеме. Но сейчас всё уже гораздо лучше. Что касается результатов, думаю, в первую очередь мне помогает моя лыжная подготовка, затем пытаюсь не фокусироваться слишком долго на стрельбе, чтобы результат получился хорошим.

Если говорить про обувь, то я предпочитаю кроссовки. Их сейчас много хороших моделей. Я знаю, что высокие каблуки — это очень по-русски. Мой девиз — кроссовки всегда. Что касается отдыха, я собираюсь поехать покататься на лыжах к себе в Норвегию, затем я отправлюсь купаться в море и загорать», — цитирует Экхофф.