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Дарима Сандакова: Приятно осознавать, что я теперь первый номер в 75 кг
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Дарима Сандакова: Приятно осознавать, что я теперь первый номер в 75 кг 

Советский спорт 1 час назад
Представительница Бурятии и Московской области Дарима Сандакова заявила, что выступать на домашнем чемпионате России было очень трудно из-за высокой ответственности перед болельщиками, очень радостно выполнить давнюю мечту и выиграть золотую медаль.
Сандакова ранее дважды становилась серебряным призером чемпионатов страны, а в субботу победила в весовой категории до 75 килограммов. Турнир проходил 19-24 марта.
— Я думала, что дома боксировать будет легко, но в итоге очень переживала. В других городах выступать намного легче: тебя особо никто не знает, ты ничего никому не должен. Здесь было тяжело из-за того, что чувствовалась большая ответственность, и я боялась подвести своих болельщиков.
Финальный бой с Еленой Гапешиной был тяжелым, соперница была хорошая, подготовленная, знала, что делает. За все чемпионаты России, на которых я участвовала, это, вероятно, был самый тяжелый бой.
Приятно осознавать, что я теперь первый номер в 75 кг. Мы с Ярославой Якушиной встречались на прошлом чемпионате России, и я ей уступила, так как я не такой опытный боец — в боксе я не так давно. И мне очень приятно, что я наконец исполнила свою заветную мечту, выиграв золото. То, что я выиграла золото — это не передать словами. Несмотря на то, что у меня на лице никаких эмоций, внутри меня все бушует, и я очень благодарна болельщикам.
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