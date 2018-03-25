Райола: «МЮ» сэкономил 100 млн евро на переходе Погба"

Известный агент Мино Райола уверен, что "Манчестер Юнайтед" не так много заплатил за полузащитника Поля Погба в 2016 году, когда перевёл на счёт «Ювентуса» рекордные 105 млн евро.

— Пока телевизионные права дорожают, игроки заслуживают того, чтобы больше получать. Я не толкаю цены к пределу. Наоборот, посмотрите на трансфер Погба. «МЮ» заплатил 100 млн евро, но уверен, что за эта сумма должна была составить 200 миллионов.

Погба обошелся дешево. У него в контракте была клаузула, и он сам решал куда уйти, а не «Ювентус». Туринцы могли продать его в "Реал" за 200 миллионов, так что «Манчестер Юнайтед» сэкономил 100 миллионов, — заявил Райола голландскому журналу Quote.

Предполагается, что этом переходе Райола заработал 27 миллионов евро.

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