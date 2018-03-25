Дидье Дрогба: «Моуринью на самом деле нравится Погба»

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба высказал мнение, что между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником команды Полем Погба не существует конфликта. Ранее британские СМИ сообщали о напряженных отношениях между 24-летним хавбеком и португальским специалистом.

— Жозе никогда не будет атаковать тех игроков, которые ему не нравятся, — приводит Telefoot слова Дрогба. — Ему очень сильно нравится Поль. Если Моуринью так делает, значит, он возлагает на Погба большие надежды.

Погба в этом сезоне провел за красных дьяволов 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 10 результативных передач.