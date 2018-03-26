Пензенский ФК «Зенит» не прекратит существование в случае перехода на любительский уровень

Ранее в СМИ появилась информация о крупных задолженностях в клубе и неспособности «Зенита» завершить сезон в ПФЛ. Команда является участником зоны «Центр» второй лиги, где на данный момент занимает 13-е место из 14 возможных, набрав 11 очков в 17 играх.

"Клуб скорее мертв, чем жив, но совсем впадать в панику нельзя, — сказал Шумилин. — Наверное, доигрывать этот сезон ПФЛ не будем, соответственно, это [понижение в] третий дивизион, хотя совсем «Зенит» не пропадает. Нет худа без добра: стадион строится, у нас есть хорошие тренерские кадры, два человека учатся в Высшей школе тренеров, поэтому, я думаю, надо обращать сейчас внимание на школу, своих воспитанников. Если «Зенит» будет полноценно возрождаться, то процентов на 70-80 точно своими воспитанниками, на основе той базы, которая будет построена к чемпионату мира".

Тренировочный центр, предусмотренный в Пензе как возможная база для участников ЧМ-2018, не был выбран ни одной сборной для расположения во время турнира, однако город продолжают облагораживать и готовить к потенциальному наплыву туристов. Пресс-атташе пензенского «Зенита» выразил надежду, что ситуация, сложившаяся вокруг клуба, может стать шансом для правильной перезагрузки команды.

"Будем надеяться на содействие руководства, а также на то, что «Зенит» вернется, голову пеплом не посыпаем. Конечно, возвращаться всегда очень сложно, тем более вторая лига — это организованный турнир, квалифицированное судейство, определенные требования, а третья лига будет шагом назад. Это плохо, но дает шанс к лучшему пересмотреть то, что у нас дальше будет. Пугает то, что положение, в котором мы оказываемся, опасно для клубной академии, потому что РФС [Российский футбольный союз] оказывает помощь тем центрам детско-юношеского футбола, в которых есть команда хотя бы второй лиги", — добавил Шумилин.

Собеседник ТАСС отметил, что официальное решение по снятию «Зенита» с турнира ПФЛ еще не утверждено, однако руководство клуба инициировало эту процедуру. «Официально это решение уже практически принято, потому что учредитель уже довел до нашего сведения свою позицию, а сама перестройка уже вопрос технический. Директор клуба уже посетил офис ПФЛ и объявил, что мы дальше играть не будем. Конечно, в такой финансовой ситуации, которая сложилась сейчас, сложно выступать на профессиональном уровне», — сказал Шумилин.