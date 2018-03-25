Олег Романцев: Отрицательно отношусь к тем, кто после поражений идет в ресторан 

«ПЕРВЫЙ ТАЙМ БЫЛ НАРЯДНЕНЬКИЙ»
— 0:3 в «Лужниках» от Бразилии. Что это было?
— Первый тайм был нарядненький. За эти 45 минут поставлю положительную оценку, команда дала надежду. Мы довольно плотно и тактически грамотно сыграли в обороне, хорошо комбинировали, получались и выпады к чужим воротам. Понравилось, что никто не выпадал из командных построений. Вот такую игру нужно развивать. А после перерыва мало что получалось. Причем, был довольно серьезный сбой.
— В чем причины этого сбоя?
— Этого я сказать не могу. Чтобы анализировать, нужно находиться внутри команды.
Провал Глушакова, неготовность к угловым: что не так в игре сборной России
— Вам не показалось, что до перерыва Бразилия играла не в полную силу, но стоило ее звездам включить максимальные скорости, как сразу забила три гола за 13 минут?
— Нет-нет. Такого не может быть, ведь это Бразилия. Игроки тоже бьются за попадание в основу, это их имидж. Там все футболисты — серьезные профессионалы и они постоянно думают о будущем. Кто-то хочет улучшить свой контракт, кому-то нужно переходить в более серьезный клуб. Сейчас не те времена, когда одна команда обыгрывает другую вполноги. Даже Бразилия. Поэтому и в первом тайме гости выкладывались точно так же, как во втором. А вот наши сбавили. Почему — не знаю.
— Кого-то в сборной России можете выделить?
— Я не большой любитель персональных оценок игрокам. Вот только что заметил: у нас игроки обороны хорошие, старательные, но, к сожалению, без первого паса. А в современном футболе он много значит.
— Многие специалисты считают, что этой команде не хватает опорника «Локомотива» Игоря Денисова. Что скажете?
— Отвечу так: Станиславу Черчесову виднее. Это решение главного тренера, и в него я вмешиваться не буду. Не скажу, что Станислав мой воспитанник, но я к нему очень хорошо отношусь и его мнение уважаю.
«СТАНИСЛАВ ПОСТОЯННО ИЗУЧАЛ СОПЕРНИКОВ»
— Вы долго тренировали Черчесова и в «Спартаке», и в сборной. Вам нравится, как он работает сейчас с национальной командой?
— Он делает правильные, единственно верные шаги. Есть у него костяк команды, игроки, на которых он твердо рассчитывает. Наверное, человек 6-7. Хотя, журналистам, конечно, Станислав об этом рассказывать не будет. Но в то же время, вижу, что он находится в поиске кандидатов на некоторые позиции. Также ищет какие-то оптимальные тактические схемы и решения. Они меняются на каждую игру — соперники же разноплановые.
— У Черчесова-вратаря были видны задатки будущего тренера сборной?
— Он был вдумчивым футболистом, много смотрел футбол, знал все об атакующих игроках соперника. Даже то, куда они бьют штрафные и пенальти. Вратари обычно тренируются отдельно от полевых, но на всех тактических занятиях, разборах игр он, конечно, присутствовал. Наверняка много запоминал, учился.
— Дневники после тренировок вел?
— Не знаю. Дневники — это личное, спросите у него.
Почему Черчесов не должен звонить Денисову
— У сборной России череда игр с грандами мирового футбола: Аргентина, Испания, Бразилия, сейчас Франция будет…
— Это здорово, что подбираются такие мощные соперники. Многие сборные о таких мечтают. Посмотрите на других участников чемпионата мира — все хотят проверить себя в максимально боевых условиях. Как хозяева, мы имеем небольшое преимущество — сейчас к нам хотят ехать, чтобы почувствовать атмосферу, узнать обстановку предстоящего турнира.
— Не занизят случившиеся и возможные неудачи самооценку наших сборников?
— Если появится комплекс, то эти игроки ни на что не годны. Вернусь к первому тайму матча с Бразилией. Он показал, что и с грандами можно играть. Это хорошие матчи. В том числе и чтобы убедиться, что не боги горшки обжигают. Заодно на свои ошибки посмотреть и начинать их поскорее исправлять.
«К НАТУРАЛИЗАЦИИ ОТНОШУСЬ НЕЙТРАЛЬНО»
— В сборной России череда серьезных травм. Вот потеряли ведущего нападающего Александра Кокорина.
— Действительно, мы не можем похвастать большим количеством нападающих. По российским меркам Кокорин хорош, а по европейским — довольно средний. Любая команда может потерять футболиста в любой момент. Свежий пример — бразилец Неймар. Но высококлассная сборная не должна зависеть только от одного игрока. Есть редкие исключения. Был Диего Марадона. Куда бы он ни приходил, это означало борьбу за титулы. Сейчас примерно то же самое происходит вокруг Лионеля Месси или Криштиану Роналдо. Но в России таких звезд нет. Поэтому нужно надеяться на командную игру.
— В ближайшее время бразильский нападающий «Локомотива» Ари может получить российское гражданство. Пригодится он сборной России?
— К Ари я отношусь положительно. Это — классный, самоотверженный игрок. Станиславу, наверное, стоит к нему присмотреться повнимательнее. Но, повторюсь, за состав отвечает главный тренер.
— Как в принципе относитесь к натурализованным игрокам в сборной России? У нас уже есть Марио Фернандес, Маринато Гилерме, Константин Рауш, Роман Нойштедтер.
— Нейтрально. Положительно я не могу относиться, поскольку являюсь патриотом свой страны, отрицательно — тоже: есть законы и правила, по которым каждый футболист имеет право выбора.
— После матча с Бразилией нашим сборникам разрешили провести время с родными и близкими. Рауш и Нойштедтер уже за полночь были замечены выходящими из московского ресторана. Ваша реакция?
— Я отрицательно отношусь к людям, которые после поражения отправляются в ресторан. В такие вечера хочется закрыться в узком кругу вместе с товарищами, обсудить матч, почему сели в «лужу», поругаться даже. Так мы в свое время и делали. Но время идет вперед. Может, я просто немного отстал от жизни. Сейчас, наверное, снимают напряжение походами в ресторан.
«ФРАНЦУЗОВ НАДО ПРИТОРМОЗИТЬ»
— 27 марта сборная России сыграет с Францией. Вы же тоже встречались с французами и даже побеждали их в Сен-Дени в 1999-м.
— Да, было дело. Тогда Франция была чемпионом мира.
— Сможет команда Черчесова во вторник реабилитироваться за крупное поражение от бразильцев?
— Я очень на это надеюсь. Забыть такую неудачу, как кошмарный сон, вряд ли получится. Но после серьезной встряски команда должна еще больше сплотиться, серьезно настроиться. Необходимо сделать поправки и двигаться дальше. Другого варианта просто нет.
— Какую тактику нужно выбрать: ставить у ворот «автобус» или попытаться сыграть с французами на встречных курсах?
— Нужно сыграть, как в первом тайме против бразильцев. Нельзя дать сопернику разбежаться, начать комбинировать, давление оказывать. У Франции атлетичная, быстрая, талантливая команда. Но если ее притормозить, шансы появятся.