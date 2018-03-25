Олег Романцев: Отрицательно отношусь к тем, кто после поражений идет в ресторан

«ПЕРВЫЙ ТАЙМ БЫЛ НАРЯДНЕНЬКИЙ»

— 0:3 в «Лужниках» от Бразилии. Что это было?

— Первый тайм был нарядненький. За эти 45 минут поставлю положительную оценку, команда дала надежду. Мы довольно плотно и тактически грамотно сыграли в обороне, хорошо комбинировали, получались и выпады к чужим воротам. Понравилось, что никто не выпадал из командных построений. Вот такую игру нужно развивать. А после перерыва мало что получалось. Причем, был довольно серьезный сбой.

— В чем причины этого сбоя?

— Этого я сказать не могу. Чтобы анализировать, нужно находиться внутри команды.

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— Вам не показалось, что до перерыва Бразилия играла не в полную силу, но стоило ее звездам включить максимальные скорости, как сразу забила три гола за 13 минут?

— Нет-нет. Такого не может быть, ведь это Бразилия. Игроки тоже бьются за попадание в основу, это их имидж. Там все футболисты — серьезные профессионалы и они постоянно думают о будущем. Кто-то хочет улучшить свой контракт, кому-то нужно переходить в более серьезный клуб. Сейчас не те времена, когда одна команда обыгрывает другую вполноги. Даже Бразилия. Поэтому и в первом тайме гости выкладывались точно так же, как во втором. А вот наши сбавили. Почему — не знаю.

— Кого-то в сборной России можете выделить?

— Я не большой любитель персональных оценок игрокам. Вот только что заметил: у нас игроки обороны хорошие, старательные, но, к сожалению, без первого паса. А в современном футболе он много значит.

— Многие специалисты считают, что этой команде не хватает опорника «Локомотива» Игоря Денисова . Что скажете?

— Отвечу так: Станиславу Черчесову виднее. Это решение главного тренера, и в него я вмешиваться не буду. Не скажу, что Станислав мой воспитанник, но я к нему очень хорошо отношусь и его мнение уважаю.

«СТАНИСЛАВ ПОСТОЯННО ИЗУЧАЛ СОПЕРНИКОВ»

— Вы долго тренировали Черчесова и в «Спартаке» , и в сборной. Вам нравится, как он работает сейчас с национальной командой?

— Он делает правильные, единственно верные шаги. Есть у него костяк команды, игроки, на которых он твердо рассчитывает. Наверное, человек 6-7. Хотя, журналистам, конечно, Станислав об этом рассказывать не будет. Но в то же время, вижу, что он находится в поиске кандидатов на некоторые позиции. Также ищет какие-то оптимальные тактические схемы и решения. Они меняются на каждую игру — соперники же разноплановые.

— У Черчесова-вратаря были видны задатки будущего тренера сборной?

— Он был вдумчивым футболистом, много смотрел футбол, знал все об атакующих игроках соперника. Даже то, куда они бьют штрафные и пенальти. Вратари обычно тренируются отдельно от полевых, но на всех тактических занятиях, разборах игр он, конечно, присутствовал. Наверняка много запоминал, учился.

— Дневники после тренировок вел?

— Не знаю. Дневники — это личное, спросите у него.

Почему Черчесов не должен звонить Денисову

— У сборной России череда игр с грандами мирового футбола: Аргентина, Испания, Бразилия, сейчас Франция будет…

— Это здорово, что подбираются такие мощные соперники. Многие сборные о таких мечтают. Посмотрите на других участников чемпионата мира — все хотят проверить себя в максимально боевых условиях. Как хозяева, мы имеем небольшое преимущество — сейчас к нам хотят ехать, чтобы почувствовать атмосферу, узнать обстановку предстоящего турнира.

— Не занизят случившиеся и возможные неудачи самооценку наших сборников?

— Если появится комплекс, то эти игроки ни на что не годны. Вернусь к первому тайму матча с Бразилией. Он показал, что и с грандами можно играть. Это хорошие матчи. В том числе и чтобы убедиться, что не боги горшки обжигают. Заодно на свои ошибки посмотреть и начинать их поскорее исправлять.

«К НАТУРАЛИЗАЦИИ ОТНОШУСЬ НЕЙТРАЛЬНО»

— В сборной России череда серьезных травм. Вот потеряли ведущего нападающего Александра Кокорина

— Действительно, мы не можем похвастать большим количеством нападающих. По российским меркам Кокорин хорош, а по европейским — довольно средний. Любая команда может потерять футболиста в любой момент. Свежий пример — бразилец Неймар. Но высококлассная сборная не должна зависеть только от одного игрока. Есть редкие исключения. Был Диего Марадона . Куда бы он ни приходил, это означало борьбу за титулы. Сейчас примерно то же самое происходит вокруг Лионеля Месси или Криштиану Роналдо. Но в России таких звезд нет. Поэтому нужно надеяться на командную игру.

— В ближайшее время бразильский нападающий «Локомотива» Ари может получить российское гражданство. Пригодится он сборной России?

— К Ари я отношусь положительно. Это — классный, самоотверженный игрок. Станиславу, наверное, стоит к нему присмотреться повнимательнее. Но, повторюсь, за состав отвечает главный тренер.

— Нейтрально. Положительно я не могу относиться, поскольку являюсь патриотом свой страны, отрицательно — тоже: есть законы и правила, по которым каждый футболист имеет право выбора.

— После матча с Бразилией нашим сборникам разрешили провести время с родными и близкими. Рауш и Нойштедтер уже за полночь были замечены выходящими из московского ресторана. Ваша реакция?

— Я отрицательно отношусь к людям, которые после поражения отправляются в ресторан. В такие вечера хочется закрыться в узком кругу вместе с товарищами, обсудить матч, почему сели в «лужу», поругаться даже. Так мы в свое время и делали. Но время идет вперед. Может, я просто немного отстал от жизни. Сейчас, наверное, снимают напряжение походами в ресторан.

«ФРАНЦУЗОВ НАДО ПРИТОРМОЗИТЬ»

— 27 марта сборная России сыграет с Францией. Вы же тоже встречались с французами и даже побеждали их в Сен-Дени в 1999-м.

— Да, было дело. Тогда Франция была чемпионом мира.

— Сможет команда Черчесова во вторник реабилитироваться за крупное поражение от бразильцев?

— Я очень на это надеюсь. Забыть такую неудачу, как кошмарный сон, вряд ли получится. Но после серьезной встряски команда должна еще больше сплотиться, серьезно настроиться. Необходимо сделать поправки и двигаться дальше. Другого варианта просто нет.

— Какую тактику нужно выбрать: ставить у ворот «автобус» или попытаться сыграть с французами на встречных курсах?

— Нужно сыграть, как в первом тайме против бразильцев. Нельзя дать сопернику разбежаться, начать комбинировать, давление оказывать. У Франции атлетичная, быстрая, талантливая команда. Но если ее притормозить, шансы появятся.