Стример выиграл матч в Fortnite после того, как на него натравили спецназ

По его словам, это происходит уже третий раз за месяц.

Стример под ником DrLupo, транслирующий Fortnite Battle Royale на Twitch, 24 марта стал жертвой «своттинга». Так называют ложные звонки в полицию — группу захвата направляют по адресу жертвы прямо во время стрима.

DrLupo произошедшее, кажется, ничуть не смутило. Во время матча он отлучился на три с половиной минуты, после чего вернулся и завершил игру победой.

Стример уходит на отметке 3:55, финал матча и разговор со зрителями — с отметки 12:40 Игрок объяснил своё отсутствие только после матча. Обратившись к зрителям, он признался, что к нему в дом, где он живёт вместе с женой и сыном, действительно вызвали полицию.

С ним это происходит не впервые — по словам DrLupo, это уже третий раз за месяц, однако раньше он не считал, что говорить об этом так уж важно. Он сразу же заявил, что всё в порядке и он всё уладил.

Связал он это с растущей популярностью его канала — на YouTube у стримера более 60 тысяч подписчиков, а на Twitch — более 460 тысяч.

Обо всех я не говорил. Почему? Да потому что это пустяки. Так, небольшие препятствия.

Посреди игры сегодня это случилось в третий раз. Во второй раз — ко мне вызвали полицию, я вернулся, и тоже выиграл матч. […]

Да, какой-то маленький ублюдок занимается «своттингом». Плевать, это неважно. Что важно — так это то, что людям, подписанным на канал, нравится контент.

стример

«Своттинг» стал распространяться вместе с ростом популярности Twitch и других сервисов для прямых трансляций.

Иногда подобная «шутка» может привести к трагическим последствиям. В конце 2017 года из-за ложного вызова, устроенного фанатами Call of Duty, погиб непричастный к ним человек. Подозреваемого в «своттинге» задержали.

#fortnite #игры