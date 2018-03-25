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Стример выиграл матч в Fortnite после того, как на него натравили спецназ
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Стример выиграл матч в Fortnite после того, как на него натравили спецназ 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
По его словам, это происходит уже третий раз за месяц.
Стример под ником DrLupo, транслирующий Fortnite Battle Royale на Twitch, 24 марта стал жертвой «своттинга». Так называют ложные звонки в полицию — группу захвата направляют по адресу жертвы прямо во время стрима.
DrLupo произошедшее, кажется, ничуть не смутило. Во время матча он отлучился на три с половиной минуты, после чего вернулся и завершил игру победой.
Стример уходит на отметке 3:55, финал матча и разговор со зрителями — с отметки 12:40  Игрок объяснил своё отсутствие только после матча. Обратившись к зрителям, он признался, что к нему в дом, где он живёт вместе с женой и сыном, действительно вызвали полицию.
С ним это происходит не впервые — по словам DrLupo, это уже третий раз за месяц, однако раньше он не считал, что говорить об этом так уж важно. Он сразу же заявил, что всё в порядке и он всё уладил.
Связал он это с растущей популярностью его канала — на YouTube у стримера более 60 тысяч подписчиков, а на Twitch — более 460 тысяч.
Обо всех я не говорил. Почему? Да потому что это пустяки. Так, небольшие препятствия.
Посреди игры сегодня это случилось в третий раз. Во второй раз — ко мне вызвали полицию, я вернулся, и тоже выиграл матч. […]
Да, какой-то маленький ублюдок занимается «своттингом». Плевать, это неважно. Что важно — так это то, что людям, подписанным на канал, нравится контент.
стример
«Своттинг» стал распространяться вместе с ростом популярности Twitch и других сервисов для прямых трансляций.
Иногда подобная «шутка» может привести к трагическим последствиям. В конце 2017 года из-за ложного вызова, устроенного фанатами Call of Duty, погиб непричастный к ним человек. Подозреваемого в «своттинге» задержали.
#fortnite #игры
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