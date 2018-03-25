Пара из Екатеринбурга завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по самбо

Пара из Екатеринбурга, супруги Евгений и Кристина Лисуновы, смогли подтвердить свой прошлогодний результат на чемпионате Европы по танцам, который прошёл во Франции. В прошлом году екатеринбургская пара заняла третье место, и в этом году им удалось сделать то же самое.

— Мы выступали в дисциплине «бачата», — рассказал E1.RU Евгений Лисунов. — Соревнования проходили весь день, с самого утра были отборочные туры, было очень сложно. К вечеру начался финал, всего принимали участие 46 пар со всей Европы, и мы среди них стали третьими.

Евгений рассказал, что они подготовили новую программу, которая была ещё необкатанной, и из-за этого сильно переживали.

— Из-за того, что программа новая, у нас были небольшие помарки, — говорит Евгений. — Поэтому, когда объявили результаты, мы очень обрадовались.

Супруги в ноябре поедут на Кубок мира в Италию, их пригласили туда организаторы этого турнира.