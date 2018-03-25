Бабиков: мы должны работать одной командой, раздробленность не идёт на пользу

Россиянин Антон Бабиков признался, что этот сезон получился для него очень трудным.

«Я надеюсь, что это самый сложный сезон в моей спортивной карьере. Он неоднозначный и насыщенный очень. Главное — с этим всеми справиться психологически. Я думаю, что вся наша команда извлекла из этого сезона огромный урок, и мы станем значительно сильнее, чем были.

Индивидуальную подготовку я даже не рассматриваю, мы должны одной командой работать. Потому что в этом году было слишком много каких-то отдельных групп и сборов: кто-то едет туда, кто-то сюда. Это немного мешало. Я говорю не про летнюю подготовку, а про зиму. Если мы начнём новый сезон с очередной какой-то раздробленности, это не пойдёт нам на пользу", — сказал Бабиков.

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