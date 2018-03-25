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В тюменском аквапарке начали тестировать горки
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В тюменском аквапарке начали тестировать горки 

72.ru 59 минут назад
Фото: 72.ru
В сети появилось два видео тестирования горок тюменского аквапарка «ЛетоЛето». Ролики появились в паблике «ЧС Тюмень».
На первом видео испытатель горки скатился один, а на втором — уже вдвоем на надувном круге. Судя по записи, испытатели горок никаких проблем со спуском не возникало.
В аквапарке должны быть установлены 11 горок: детские, взрослые и экстремальные. Их общая протяженность составит 1,5 километра.
Самым экстремальным станет аттракцион «Мёртвая петля» — отдыхающих будут запускать в кабину, а потом убирать из-под ног платформу. В основном аттракционы рассчитаны на совместное катание, а по одной из горок посетители смогут прокатиться втроем.
Старт билетов в аквапарк «ЛетоЛето» начнется 1 мая, а откроется развлекательный комплекс 1 июня. Ранее редакция 72.ru показала, как будет выглядеть тюменский аквапарк с высоты птичьего полёта.
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