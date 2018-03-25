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Гомеш: Фернандеш может стать одним из ключевых футболистов сборной Португалии на ЧМ-2018
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Гомеш: Фернандеш может стать одним из ключевых футболистов сборной Португалии на ЧМ-2018 

ТАСС 55 минут назад
СОЧИ, 25 марта. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш может стать одним из ключевых игроков сборной Португалии на чемпионате мира 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший португальский нападающий Нуну Гомеш.
"Я очень хорошо знаю Ману, он играл в «Бенфике», когда я был капитаном, он вырос там в профессионала высокого класса. Он очень хорошо играет не только в этом сезоне, в целом его карьера развивается позитивно. Мне нравится его игра за «Локомотив», поэтому верю, что он попадет в сборную Португалии на чемпионат мира. Фернандеш может стать одним из ключевых ее игроков, игра в России может стать его преимуществом, но у тренера вообще будет непростой выбор", — сказал Гомеш.
32-летний Фернандеш ранее выступал за португальскую «Бенфику», английские «Портсмут» и «Эвертон», испанскую «Валенсию» и турецкий «Бешикташ». С 2014 года полузащитник играет за московский «Локомотив», с которым дважды выигрывал Кубок России. В текущем сезоне португалец провел в составе железнодорожников 34 матча в различных турнирах, в которых забил 13 голов, он впервые с 2012 года получил вызов в сборную. За португальскую команду он сыграл две встречи в ноябре прошлого года — против сборных Саудовской Аравии и США, в которых забил один гол.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии сыграет в одной группе против команд Испании (15 июня, стадион «Фишт»), Марокко (20 июня, стадион «Лужники») и Ирана (25 июня, «Мордовия-Арена»).
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