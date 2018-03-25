Будущее Полтавца на посту тренера сборной России по конькобежному спорту определится в мае

КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. / ТАСС /. Вопрос продолжения работы Константина Полтавца на посту главного тренера сборной России по конькобежному спорту решится после выборов президента Союза конькобежцев России в мае. Об этом он заявил журналистам.

Выборы главы Союза конькобежцев России состоятся в конце мая. Нынешний президент организации Алексей Кравцов в субботу заявил о намерении избираться на новый срок.

"Пока насчет своего будущего ничего сказать не могу. Мой контракт заканчивается 31 апреля, а дальше я буду вести переговоры о возможном продолжении соглашения, но все будет зависеть от ситуации, которая будет после исполкома. Надеюсь, Алексей Юрьевич [Кравцов] останется президентом Союза конькобежцев России, у нас сложилась хорошая команда для сотрудничества, есть хорошие спортсмены", — сказал Полтавец.

"Важно, как руководство оценит мою работу, мой вклад в два четырехлетних цикла. Сначала нужно все проанализировать, сесть и подумать. Думаю, что в мае, после выборов президента Союза конькобежцев России, все станет известно, нужно следить за ситуацией. Не нужно спешить, нужно время для анализа", — добавил он.

"Я продолжаю свою работу, у нас есть план на следующий сезон. Команда выйдет из отпуска в середине мая, возможны перестановки между группами", — заключил специалист.

Полтавец работает в сборной России с 2010 года.