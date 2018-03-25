Ещё
Будущее Полтавца на посту тренера сборной России по конькобежному спорту определится в мае
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мяч убил футболиста
Мяч убил футболиста

Будущее Полтавца на посту тренера сборной России по конькобежному спорту определится в мае 

ТАСС 37 минут назад
КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Вопрос продолжения работы Константина Полтавца на посту главного тренера сборной России по конькобежному спорту решится после выборов президента Союза конькобежцев России в мае. Об этом он заявил журналистам.
Выборы главы Союза конькобежцев России состоятся в конце мая. Нынешний президент организации Алексей Кравцов в субботу заявил о намерении избираться на новый срок.
"Пока насчет своего будущего ничего сказать не могу. Мой контракт заканчивается 31 апреля, а дальше я буду вести переговоры о возможном продолжении соглашения, но все будет зависеть от ситуации, которая будет после исполкома. Надеюсь, Алексей Юрьевич [Кравцов] останется президентом Союза конькобежцев России, у нас сложилась хорошая команда для сотрудничества, есть хорошие спортсмены", — сказал Полтавец.
"Важно, как руководство оценит мою работу, мой вклад в два четырехлетних цикла. Сначала нужно все проанализировать, сесть и подумать. Думаю, что в мае, после выборов президента Союза конькобежцев России, все станет известно, нужно следить за ситуацией. Не нужно спешить, нужно время для анализа", — добавил он.
"Я продолжаю свою работу, у нас есть план на следующий сезон. Команда выйдет из отпуска в середине мая, возможны перестановки между группами", — заключил специалист.
Полтавец работает в сборной России с 2010 года.
ТАСС: последние новости
Сборная России по футболу во второй раз за два дня будет проверена на допинг Гомеш: Фернандеш может стать одним из ключевых футболистов сборной Португалии на ЧМ-2018 Хорватский футболист Бруно Бобан скончался во время матча после удара мячом в грудь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас25
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой112
Второй ракетке мира угрожали во время матча2
Плющенко обратился к Загитовой150
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение