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Брендан Роджерс: «Селтик» потратил 7,4 миллиона, а «Зенит» — 89"
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Брендан Роджерс: «Селтик» потратил 7,4 миллиона, а «Зенит» — 89" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс объяснил вылет из Лиги Европы после двух матчей с "Зенитом" (1:0, 0:3) финансовыми возможностями петербургского клуба. Специалист не считает шотландский клуб топ-командой европейского уровня.
— Бюджеты и финансовые показатели всегда будут для нас серьезной проблемой, — передает Daily Mail слова Роджерса. — За последние год мы потратили 7,4 миллиона фунтов стерлингов, а «Зенит» — 89 миллионов.
Важно иметь хороших игроков, но для «Селтика» это всегда будет камнем преткновения. У нас нет тех доходов, чтобы стать топ-командой по европейским меркам.
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