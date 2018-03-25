Брендан Роджерс: «Селтик» потратил 7,4 миллиона, а «Зенит» — 89"

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс объяснил вылет из Лиги Европы после двух матчей с "Зенитом" (1:0, 0:3) финансовыми возможностями петербургского клуба. Специалист не считает шотландский клуб топ-командой европейского уровня.

— Бюджеты и финансовые показатели всегда будут для нас серьезной проблемой, — передает Daily Mail слова Роджерса. — За последние год мы потратили 7,4 миллиона фунтов стерлингов, а «Зенит» — 89 миллионов.

Важно иметь хороших игроков, но для «Селтика» это всегда будет камнем преткновения. У нас нет тех доходов, чтобы стать топ-командой по европейским меркам.