Роджерс: «За последние 12 месяцев „Селтик“ потратили £ 7,4 млн, а „Зенит“ — £ 89 млн»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс рассказал, в чем разница между его клубом и петербургским ”Зенитом” . Российский клуб одолел «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы в нынешнем сезоне.

”Бюджет и финансирование всегда будут большим затруднением для нас. За последние 12 месяцев мы потратили £ 7,4 млн, а «Зенит» — £ 89 млн Хорошие игроки — важная часть футбола. И это всегда будет преградой для «Селтика». У нас нет таких доходов, чтобы бороться с клубами такого типа”, — цитирует Роджерса Daily Mail.