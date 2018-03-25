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Роджерс: «За последние 12 месяцев „Селтик“ потратили £ 7,4 млн, а „Зенит“ — £ 89 млн»
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Роджерс: «За последние 12 месяцев „Селтик“ потратили £ 7,4 млн, а „Зенит“ — £ 89 млн» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс рассказал, в чем разница между его клубом и петербургским ”Зенитом”. Российский клуб одолел «Селтик» в 1/16 финала Лиги Европы в нынешнем сезоне.
”Бюджет и финансирование всегда будут большим затруднением для нас. За последние 12 месяцев мы потратили £ 7,4 млн, а «Зенит» — £ 89 млн Хорошие игроки — важная часть футбола. И это всегда будет преградой для «Селтика». У нас нет таких доходов, чтобы бороться с клубами такого типа”, — цитирует Роджерса Daily Mail.
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