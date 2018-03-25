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Виктор Шендерович угодил в список обвиненных в харассменте
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Виктор Шендерович угодил в список обвиненных в харассменте 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Писатель и публицист Виктор Шендерович пополнил список мужчин, обвиненных в домогательствах: двухкратная обладательница премии за лучшее освещение работы Госдумы Ксения Веретенникова призналась, что сатирик Шендерович «мерзотно и агрессивно домогался к журналисткам».
Свое заявление в Facebook журналистка сделала в ответ на публикацию Шендеровича о так называемом «Слуцкий-гейте»: писатель заявил, что в скандале вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого «мы имеем дело со свиньями». «Когда они остаются одни, то встают на карачки и начинают хрюкать», — полагает Шендерович.
В обсуждении признания журналистки пользователи соцсети припомнили старый скандал с Шендеровичем: ключевые слова для самостоятельного поиска — «Шендерович», «матрас» и «Катя Муму».
Ранее список обвиненных в харассменте пополнил и погибший оппозиционер Борис Немцов. Бывшая журналистка и заместитель главного редактора «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Анастасия Миронова рассказала, что Немцов к ней приставал:
Ну ок, поехали. Меня хватал за задницу… Борис Немцов. Да, так вот неуместно. Это было на выступлении Немцова в клубе на Лиговском во время его приезда в Петербург в рамках акции «Белый поток». И, да, я была журналистом. У преступления даже имелся свидетель, но уже второй год, как умер, написала она в Facebook.
Журналистка призналась, что молчала, потому что, скорее всего, ей не поверили бы или призвали бы молчать. «Половина кричала бы, что меня купил Кремль, другая — пристыдила бы за то, что я не смолчала об оскорблении ради будущего Новой России», — отметила девушка.
Напомним, в середине февраля в Госдуме разразился сексуальный скандал. Две журналистки парламентского пула обвинили главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в его поведении. После активной медиа-кампании, именуемой «Слуцкий-гейт», некоторые издания объявили бойкот и Слуцкому, и нижней палате парламента.
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