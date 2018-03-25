Виктор Шендерович угодил в список обвиненных в харассменте

Писатель и публицист Виктор Шендерович пополнил список мужчин, обвиненных в домогательствах: двухкратная обладательница премии за лучшее освещение работы Госдумы Ксения Веретенникова призналась, что сатирик Шендерович «мерзотно и агрессивно домогался к журналисткам».

Свое заявление в Facebook журналистка сделала в ответ на публикацию Шендеровича о так называемом «Слуцкий-гейте»: писатель заявил, что в скандале вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого «мы имеем дело со свиньями». «Когда они остаются одни, то встают на карачки и начинают хрюкать», — полагает Шендерович.

В обсуждении признания журналистки пользователи соцсети припомнили старый скандал с Шендеровичем: ключевые слова для самостоятельного поиска — «Шендерович», «матрас» и «Катя Муму».

Ну ок, поехали. Меня хватал за задницу… Борис Немцов. Да, так вот неуместно. Это было на выступлении Немцова в клубе на Лиговском во время его приезда в Петербург в рамках акции «Белый поток». И, да, я была журналистом. У преступления даже имелся свидетель, но уже второй год, как умер, написала она в Facebook.

Журналистка призналась, что молчала, потому что, скорее всего, ей не поверили бы или призвали бы молчать. «Половина кричала бы, что меня купил Кремль, другая — пристыдила бы за то, что я не смолчала об оскорблении ради будущего Новой России», — отметила девушка.