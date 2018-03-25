Ещё
Призер ОИ-2018 скелетонист Трегубов считает закономерным, что стал вторым на чемпионате РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Призер ОИ-2018 скелетонист Трегубов считает закономерным, что стал вторым на чемпионате РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Игр-2018 скелетонист Никита Трегубов отметил, что из-за постолимпийской суеты не сумел как следует подготовиться к заключительному старту сезона — чемпионату России в Сочи, поэтому второе место является закономерным результатом. Об этом Трегубов сообщил ТАСС.
23-летний спортсмен, став вторым на чемпионате России в Сочи, пропустил вперед только своего товарища по сборной Александра Третьякова. «После Олимпиады у меня был нереальный эмоциональный всплеск, меня приглашали на различные мероприятия, — сказал Трегубов. — Я не смог также качественно подготовиться к чемпионату России, как это было, допустим, год назад. Поэтому мое второе место на этом турнире вполне закономерно, все равно я боролся здесь до последнего, но не сумел стать первым».
Трегубов в сезоне-2017/18 выиграл также молодежный чемпионат мира, стал вторым на чемпионате Европы в австрийском Иглсе. В его активе два призовых места на этапах Кубка мира (серебро в канадском Уистлере и бронза в Иглсе). Трегубов — бронзовый призер чемпионата мира.
"Если подводить итог выступления в этом сезоне, то за достигнутые результаты можно поставить пятерку по пятибалльной системе. С учетом своего состояния, я не мог выступить лучше. Если же оценивать качество подготовки, то это тянет только на три с плюсом, можно было лучше стартовать. Мне еще есть на чем работать", — считает собеседник агентства.
Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в первой половине марта в канадском Уистлере. «Мне эта трасса нравится своей сложностью. Победить там случайно нельзя, на первый план там выйдет стабильность выступлений во всех заездах», — заметил Трегубов.
"Сразу после этого чемпионата России я поеду отдыхать в какую-нибудь теплую страну. Куда, еще не решил. А в середине мая начну уже готовиться к новому сезону", — заключил спортсмен.
ТАСС: последние новости
Футболист сборной России Зобнин не сыграет с командой Франции из-за травмы Арктическая кулинарная книга номинирована на международную премию Будущее Полтавца на посту тренера сборной России по конькобежному спорту определится в мае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас28
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение