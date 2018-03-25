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Арктическая кулинарная книга номинирована на международную премию
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Арктическая кулинарная книга номинирована на международную премию 

ТАСС 1 час назад
САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Арктическая кулинарная книга с рецептами традиционных блюд коренных малочисленных народов Севера, выпущенная в России в 2017 году, номинирована на международную кулинарную премию International Gourmand Awards. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде председатель правления организации, исполнительный директор неправительственной организации «Северный Форум» Михаил Погодаев.
"Кулинарная книга, выпущенная нашей ассоциацией в 2017 году, вызвала большой интерес в мире. В этом году она номинирована на международную кулинарную премию International Gourmand Awards. За победу борются проекты из 160 стран. Церемония награждения пройдет в мае в Китае. К этому же времени мы хотим издать вторую часть книги и перевести на русский язык первую часть", — рассказал Погодаев.
Кулинарная книга призвана сохранить и популяризировать среди молодежи традиционные знания и культуру питания. Издательские проекты стали возможны благодаря проекту «Еаллу: Оленеводческая молодежь, адаптация к изменению климата и культура питания», который одобрен рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Слово «еаллу» переводится с саамского языка как «стадо».
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в воскресение проходит заседание совета ассоциации «Оленеводы мира». В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана по итогам Первого Всемирного конгресса оленеводов в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.
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